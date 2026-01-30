Northrop Grumman valide un second moteur-fusée solide avancé en un temps record
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:56
Northrop Grumman annonce avoir testé avec succès un second moteur-fusée solide avancé, baptisé "BAMM!29 2.0", dans le cadre du programme SMART Demo (Solid Motor Advanced Rocket Technology Demonstration) qui sert de plateforme expérimentale permettant au groupe d'assumer davantage de risques technologiques et valider des innovations à fort potentiel. Pour rappel, un moteur "solide" désigne un engin dont le carburant et le comburant sont mélangés sous forme solide.
Cet essai statique intervient moins de 2 mois après la validation du moteur "SMASH!22" en décembre 2025, illustrant un rythme de développement inédit pour ce type de propulsion. Le moteur BAMM!29 2.0, d'un diamètre de 29 pouces, intègre des matériaux innovants, dont un carter en fibre de carbone de nouvelle génération, ainsi que des composants et outillages issus de la fabrication additive.
Chaque année, la configuration des moteurs est adaptée à des besoins spécifiques de l'industrie ou des forces armées.
Pour la troisième année consécutive, cette initiative financée par Northrop Grumman vise à réduire les délais et les coûts de développement tout en améliorant les performances des moteurs-fusées solides.
Le titre Northrop Grumman a gagné 0,9% dans les échanges à New York hier. Il affiche une progression de l'ordre de 22% depuis le début de l'année.
