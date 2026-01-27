 Aller au contenu principal
Northrop Grumman prévoit des ventes annuelles inférieures aux estimations ; les actions chutent
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du fournisseur d'aérospatiale et de défense Northrop Grumman NOC.N étaient en baisse de 1,2 % à 653,2 $ en pré-marché

** La société prévoit des ventes pour 2026 entre 43,5 et 44 milliards de dollars, en dessous des estimations de Wall Street de 44,24 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre s'est élevé à 7,23 $, dépassant l'estimation de Wall Street de 6,97 $

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 11,71 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes (11,63 milliards de dollars)

** Les actions de NOC ont augmenté de 21,5 % en 2025

