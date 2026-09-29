Northrop Grumman obtient un contrat de 18,8 MUSD dans la défense anti-drones

Le groupe états-unien développera une technologie de propulsion destinée au programme de défense aérienne à portée étendue XRC de l'armée américaine.

Northrop Grumman annonce avoir obtenu un contrat de 18,8 millions de dollars auprès de l'U.S. Army Combat Capabilities Development Command Aviation & Missile Center. Il prévoit le développement et l'intégration d'un statoréacteur à combustible solide dans des prototypes de missiles du programme eXtended Range Counter-Unmanned Aircraft System (XRC).

Cette technologie utilise l'oxygène atmosphérique pendant le vol afin d'améliorer la portée et l'énergie du missile face notamment aux drones. Le programme comprendra des essais au sol et en vol et vise une production évolutive à coût maîtrisé.

Le titre reculait de 0,5% à Wall Street peu avant 17h30 (heure de Paris).