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Northrop Grumman en baisse après des prévisions de ventes annuelles inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de l'entreprise de défense Northrop Grumman NOC.N chutent de 6,2 % à environ 616 $ ** La société maintient ses prévisions de ventes pour 2026 entre 43,5 et 44 milliards de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 43,91 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Hebert Ken, analyste chez RBC - Compte tenu des récents accords sur le B-21 et des fortes ventes au premier trimestre, les prévisions sont plutôt conservatrices, ce qui pourrait décevoir les investisseurs en quête d'un résultat supérieur à la moyenne ** Le bénéfice par action (BPA) de la société pour le premier trimestre est passé de 3,32 $ l'année précédente à 6,14 $ ** Les revenus trimestriels se sont élevés à 9,88 milliards de dollars, soit 4,4 % de plus que les 9,47 milliards de dollars de l'année précédente ** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 8,1 % depuis le début de l'année

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NORTHROP GRUMMAN
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