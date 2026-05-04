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Northrop Grumman décroche un contrat auprès de l'US Army
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 17:43

Le groupe va renforcer ses capacités dans les capteurs de nouvelle génération destinés à améliorer la survivabilité des aéronefs militaires.

Northrop Grumman annonce l'obtention d'un contrat auprès de l'US Army portant sur la phase 2 du développement de son Improved Threat Detection System (ITDS, ou système avancé de détection des menaces), après des essais en vol concluants.

Le système repose sur le capteur ATHENA offrant une détection multispectrale à 360 degrés et la capacité d'identifier des menaces invisibles pour les pilotes, améliorant la connaissance de la situation.

Il permet notamment de détecter drones, munitions rôdeuses et systèmes sol-air portables.
Conçu avec une architecture ouverte, l'ITDS peut être rapidement intégré sur les plateformes actuelles et futures, dont les hélicoptères AH-64 Apache.

A la suite de cette annonce, le titre Northrop Grumman progresse de près de 1% à New York.

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