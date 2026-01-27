Northrop Grumman affiche un bénéfice trimestriel en hausse, l'incertitude géopolitique alimentant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte aux paragraphes 9 et 10) par Mike Stone et Aishwarya Jain

L'équipementier de défense Northrop Grumman NOC.N a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre, aidé par de fortes ventes dans son activité aéronautique dans un contexte d'incertitudes géopolitiques accrues.

La demande soutenue en armements, alimentée par l'escalade des tensions au Moyen-Orient et le conflit Russie-Ukraine en cours, a dopé les ventes de Northrop Grumman et d'autres entrepreneurs du secteur de la défense.

Les tensions mondiales ont également augmenté sous l'administration Trump, y compris la capture du président vénézuélien et une offre agressive pour acquérir le Groenland, augmentant les tensions en Amérique du Sud et créant de l'incertitude au sein de l'alliance de l'Otan.

Les ventes du segment aéronautique de Northrop, qui produit l'avion de frappe à long rayon d'action B-21 Raider et les fuselages des avions LMT.N F-35 de Lockheed Martin, ont augmenté de 18% au cours du quatrième trimestre.

La société Northrop, basée à Falls Church, en Virginie, a également enregistré de fortes ventes au quatrième trimestre dans le secteur des systèmes de mission, qui fabrique des systèmes de communication et de guerre électronique principalement pour la défense américaine et la communauté du renseignement.

Les ventes du segment des systèmes de mission ont augmenté de 10 %, en grande partie grâce à la montée en puissance des programmes de radars aéroportés à usage restreint et à la forte demande de pièces utilisées dans l'avion F-35.

Les ventes des segments de la défense et de l'espace de Northrop ont augmenté respectivement de 7 % et de 5 % au cours du trimestre.

Cependant, ses prévisions de ventes pour 2026, comprises entre 43,5 et 44 milliards de dollars, n'ont pas atteint les estimations de Wall Street, qui étaient de 44,24 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de l'entreprise étaient en baisse de 2 % dans les échanges légers de pré-marché.

Les retards de l'initiative Golden Dome de Trump visant à mettre en place un système de défense antimissile national complet ont également reporté les ventes potentielles, alors que Northrop était censée concourir pour les contrats.

Annoncée pour la première fois en janvier 2025, l'initiative n'a pas encore utilisé de manière significative les 25 milliards de dollars alloués l'été dernier, les responsables continuant à débattre de son architecture basée dans l'espace.

Le fournisseur de matériel de défense a enregistré un chiffre d'affaires total de 11,71 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse d'environ 10 % par rapport à l'année précédente.

Hors éléments, son bénéfice par action était de 7,23 dollars au cours du trimestre, contre 6,39 dollars l'année dernière.