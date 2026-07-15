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Northrop Grumman accélère son programme balistique dans l'Utah
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 14:24

Le groupe américain renforce ses capacités industrielles dans l'Utah afin de soutenir le développement du futur missile balistique intercontinental de l'armée de l'air américaine et d'autres programmes de défense.

Northrop Grumman annonce le lancement de la construction d'un nouveau bâtiment sur son campus de Roy Innovation Center, dans l'Utah, dédié au programme Sentinel, le futur missile balistique intercontinental de l'U.S. Air Force, ainsi qu'à d'autres missions aérospatiales et de défense. Les travaux débuteront cet été pour une livraison prévue en 2028.

L'investissement doit permettre de créer plusieurs centaines d'emplois, en complément des près de 5 000 salariés déjà mobilisés sur le programme Sentinel à l'échelle nationale, avec pour objectif une capacité opérationnelle initiale au début des années 2030.

Au cours des 5 dernières années, le groupe a investi 13,5 MdsUSD dans ses infrastructures et la recherche et développement, dont 2 MdsUSD consacrés aux capacités de production de moteurs-fusées à propergol solide destinées notamment au programme Sentinel.

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