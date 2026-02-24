 Aller au contenu principal
Northrop Grumman accélère la production du bombardier furtif B-21 Raider
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:49

Le groupe américain et l'US Air Force montent en cadence sur ce programme stratégique, avec une première livraison opérationnelle attendue en 2027.

Northrop Grumman annonce l'accélération des capacités de production du B-21 Raider, son bombardier furtif de nouvelle génération développé pour l'US Air Force. Le premier appareil doit rejoindre la base aérienne d'Ellsworth en 2027, alors que plusieurs appareils sont déjà engagés dans les phases d'essais au sol et en vol.

Kathy Warden, présidente-directrice générale, rappelle que le groupe a investi plus de 5 milliards de dollars dans les infrastructures industrielles et l'ingénierie numérique du programme.

Assemblé notamment sur le site de Palmdale en Californie, le B-21 intègre des technologies de furtivité de sixième génération et une architecture ouverte permettant des mises à niveau continues. L'appareil est conçu pour emporter des charges conventionnelles et nucléaires, renforçant les capacités de dissuasion stratégique des États-Unis.

Selon l'industriel, les performances observées lors des essais dépassent les attentes issues des modèles numériques, tandis que l'environnement digital développé a permis de réduire de 50% les délais de certification logicielle.

Le titre Northrop Grumman a gagné 0,25% hier à Wall Street et signe une impressionnante progression de 27,2% depuis le début de l'année.

