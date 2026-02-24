Northrop Grumman accélère la production du bombardier furtif B-21 Raider
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 10:49
Northrop Grumman annonce l'accélération des capacités de production du B-21 Raider, son bombardier furtif de nouvelle génération développé pour l'US Air Force. Le premier appareil doit rejoindre la base aérienne d'Ellsworth en 2027, alors que plusieurs appareils sont déjà engagés dans les phases d'essais au sol et en vol.
Kathy Warden, présidente-directrice générale, rappelle que le groupe a investi plus de 5 milliards de dollars dans les infrastructures industrielles et l'ingénierie numérique du programme.
Assemblé notamment sur le site de Palmdale en Californie, le B-21 intègre des technologies de furtivité de sixième génération et une architecture ouverte permettant des mises à niveau continues. L'appareil est conçu pour emporter des charges conventionnelles et nucléaires, renforçant les capacités de dissuasion stratégique des États-Unis.
Selon l'industriel, les performances observées lors des essais dépassent les attentes issues des modèles numériques, tandis que l'environnement digital développé a permis de réduire de 50% les délais de certification logicielle.
Le titre Northrop Grumman a gagné 0,25% hier à Wall Street et signe une impressionnante progression de 27,2% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|725,290 USD
|NYSE
|+0,25%
A lire aussi
-
par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario Forvia a annoncé mardi viser un gain d'au moins un point de marge d'ici 2028 grâce à des réductions de coûts et à un recentrage sur les cinq métiers automobiles où il voit le maximum de croissance, après sa sortie prévue ... Lire la suite
-
Jusqu'à 90 cm de neige tombés par endroits et des bourrasques à 90 km/h: une tempête de neige d'une ampleur rare a recouvert lundi d'un manteau blanc une grande partie du nord-est des Etats-Unis, perturbant le quotidien de plus de 40 millions de personnes.
-
Les Etats-Unis intensifient ces dernières semaines, sur fond de tensions avec l'Iran, l'utilisation de la base aérienne des Lajes, sur l'île Terceira, dans l'archipel portugais des Açores dans l'Atlantique. Cette base a commencé à être utilisée par les Alliés vers ... Lire la suite
-
"Reprendre en main politiquement la question agricole, ça passe par une révision de la Constitution", déclare Bruno Retailleau, président des Républicains, devant la presse, avant sa visite du Salon de l'agriculture 2026. L'ancien ministre de l'Intérieur souhaite ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer