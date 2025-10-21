 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 244,26
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Northrop Grumman abaisse ses perspectives de ventes pour 2025
information fournie par AOF 21/10/2025 à 14:37

(AOF) - Northrop Grumman affiche un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 de 10,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 4% sur un an. Le bénéfice net sur cette période s'est élevé à 1,1 milliard de dollars, soit 7,67 dollars par action diluée, contre 1 milliard de dollars, soit 7 dollars par action diluée, au troisième trimestre 2024. résultat d'exploitation a progressé de 11% à 1,24 milliard de dollars. Le free cash flow a bondi de 72% à 1,256 milliard de dollars.

Le groupe de défense a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2025. Il vise désormais des revenus compris entre 41,7 et 41,9 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 42,05 à 42,25 milliards de dollars.

En revanche, il a rehaussé ses prévisions de bénéfices par action. Ils devraient être compris entre 25,65 et 26,05 dollars contre une fourchette précédente de 25-25,40 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
592,090 USD NYSE -1,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank