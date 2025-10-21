Northrop Grumman abaisse ses perspectives de ventes pour 2025

(AOF) - Northrop Grumman affiche un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025 de 10,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 4% sur un an. Le bénéfice net sur cette période s'est élevé à 1,1 milliard de dollars, soit 7,67 dollars par action diluée, contre 1 milliard de dollars, soit 7 dollars par action diluée, au troisième trimestre 2024. résultat d'exploitation a progressé de 11% à 1,24 milliard de dollars. Le free cash flow a bondi de 72% à 1,256 milliard de dollars.

Le groupe de défense a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année 2025. Il vise désormais des revenus compris entre 41,7 et 41,9 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 42,05 à 42,25 milliards de dollars.

En revanche, il a rehaussé ses prévisions de bénéfices par action. Ils devraient être compris entre 25,65 et 26,05 dollars contre une fourchette précédente de 25-25,40 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS