Northrop et la NASA résolvent le problème de moteur du vaisseau cargo et fixent l'amarrage à l'ISS à jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La NASA a repris mercredi soir son projet d'amarrage d'un vaisseau cargo construit par Northrop Grumman à la Station spatiale internationale, après avoir résolu un problème d'arrêt prématuré du moteur causé, selon elle, par une "sauvegarde prudente" dans les paramètres du logiciel du véhicule.

L'amarrage du vaisseau spatial Cygnus XL, lancé dimanche et transportant 4 990 kg de fret et de fournitures scientifiques, est prévu vers 7h18 EDT (1118 GMT) jeudi, a déclaré l'agence spatiale américaine.