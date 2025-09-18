 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 263,39
+1,06%
Northrop et la NASA résolvent le problème de moteur du vaisseau cargo et fixent l'amarrage à l'ISS à jeudi
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 04:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La NASA a repris mercredi soir son projet d'amarrage d'un vaisseau cargo construit par Northrop Grumman à la Station spatiale internationale, après avoir résolu un problème d'arrêt prématuré du moteur causé, selon elle, par une "sauvegarde prudente" dans les paramètres du logiciel du véhicule.

L'amarrage du vaisseau spatial Cygnus XL, lancé dimanche et transportant 4 990 kg de fret et de fournitures scientifiques, est prévu vers 7h18 EDT (1118 GMT) jeudi, a déclaré l'agence spatiale américaine.

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
577,070 USD NYSE -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

