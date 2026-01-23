 Aller au contenu principal
Northrim BanCorp plonge après avoir manqué le bénéfice du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 20:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la banque communautaire Northrim BanCorp basée en Alaska NRIM.O perdent jusqu'à 17,4%

** L'action a baissé de 14,2 % à 25,47 $ ** Le bénéfice ajusté a été de 12,2 millions de dollars, soit 0,54 $ par action, au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre 10,9 millions de dollars, soit 0,49 $ par action, un an plus tôt

** Wall Street s'attendait à un bénéfice de 0,66 $ par action au quatrième trimestre, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus nets d'intérêts ont augmenté pour atteindre un record de 35,4 millions de dollars, mais sont restés inférieurs aux attentes de 36,4 millions de dollars

** Deux sociétés de courtage couvrant l'action ont attribué la note "achat" ou supérieure; PT médian 31,50 $ - LSEG

** L'action NRIM a gagné 36,6 % en 2025

