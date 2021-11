Northern Trust renforce sa distribution dans les pays nordiques

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Northern Trust Asset Management a nommé Alexandra Kovalenko en qualité de directrice de sa filiale suédoise et de responsable des ventes pour les pays nordiques. Alexandra Kovalenko a rejoint la firme en 2019 et travaillait précédemment dans l'équipe des ventes de Northern Trust Corporate & Institutional Services. Elle a également travaillé chez Goldman Sachs en tant qu'equity sales trader. Northern Trust AM est présent depuis 2009 en Suède. Le gestionnaire américain gérait plus de 1.200 milliards de dollars à fin septembre 2021.