Northern Trust débarque sur le marché européen des ETF

(NEWSManagers.com) - FlexShares, l'activité ETF du gestionnaire d'actifs américain Northern Trust Asset Management, a coté ses deux premiers ETF lundi sur les Bourses de divers pays européens (Royaume-Uni, Irlande, Suède, Allemagne, Pays-Bas). Ces deux premiers produits distribués sur le marché européen sont des ETF climatiques, le FlexShares Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF et le FlexShares Developed Market High Dividend Climate ESG UCITS ETF. D'autres lancements sont prévus dans les prochains mois.

Les deux ETF s'appuient sur la méthodologie propriétaire de Northern Trust AM pour identifier les sociétés leaders dans la profitabilité, la gestion et le cashflow tout en maximisant l'exposition ESG du portefeuille et en réduisant son empreinte carbone. FlexShares a fait appel au fournisseur d'indices STOXX pour développer les indices de ses deux ETF. Concernant son expansion en Europe, FlexShares indique qu'il recherchera " diverses opportunités pour développer de nouveaux benchmarks propriétaires qui seront les plus adéquats pour ses produits et les besoins des investisseurs" .