Northern Trust AM recrute une responsable de l'investissement durable

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Northern Trust Asset Management (NTAM) a nommé Julie Moret au poste nouvellement créé de responsable internationale de l'investissement durable et de l'engagement (stewardship). A travers cette nouvelle fonction basée à Londres, Julie Moret supervisera les politiques d'investissement durable et d'engagement de la firme qui gérait plus de 1.100 milliards de dollars à fin mars 2021.

L'intéressée sera également en charge de renforcer la recherche et le développement produit mais aussi de contribuer aux vues de marché du gestionnaire d'actifs pour les associations de place. Avant de rejoindre NTAM, Julie Moret a exercé les fonctions de responsable des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) chez Franklin Templeton de 2013 à mars 2021. Elle a également travaillé au sein d'Aviva Investors et de MSCI dans le domaine de l'analyse de risque.