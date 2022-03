Northern Trust AM établit une équipe quantitative en Asie-Pacifique

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d’actifs américain Northern Trust Asset Management a créé une équipe de spécialistes de la gestion quantitative concentrés sur la région Asie-Pacifique. Cette unité, dirigée par le nouveau responsable des solutions d’investissement quantitatives Scott Bennett, est basée à Melbourne et Hong Kong. Scott Bennett était depuis 2018 responsable de la recherche quantitative de Northern Trust AM en Australie et en Nouvelle-Zélande. La firme gérait 1.300 milliards de dollars à fin décembre 2021.