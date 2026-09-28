Northern Star rejette l'offre de rachat de Gold Fields, d'un montant de 27 milliards de dollars, qui visait à créer le deuxième plus grand groupe minier aurifère au monde

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(Ajout de graphiques, mise à jour du cours de l'action)

* L'action Northern Star clôture en hausse de 6,2% mais reste en dessous du cours implicite de l'offre

* Les actions de Gold Fields reculent de 13%

* L'offre présente une prime de 14% par rapport au cours de clôture de Northern Star vendredi

* Northern Star invoque un risque juridictionnel lié aux actions de Gold Fields

* Gold Fields indique vouloir entamer le dialogue avec le conseil d’administration de Northern Star

* L'investisseur activiste Elliott affirme que le conseil d'administration a l'obligation de dialoguer avec tout acheteur sérieux

par Melanie Burton, Roshan Thomas et Nelson Banya

Le premier producteur d'or australien, Northern Star Resources NST.AX , a déclaré avoir rejeté une offre publique d'achat non sollicitée de 38,7 milliards de dollars australiens (27,1 milliards de dollars) émanant de la société sud-africaine Gold Fields

GFIJ.J , ce qui constitue le dernier signe en date de la pression à la consolidation qui s'exerce dans le secteur aurifère.

Une offre réussie sur Northern Star donnerait naissance au deuxième plus grand producteur d’or au monde après Newmont

NEM.N et figurerait parmi les plus importantes acquisitions jamais réalisées d’une entreprise australienne. Cette offre intervient alors que la flambée des cours de l’or, qui avaient atteint des niveaux records en début d’année, s’est essoufflée.

Cette offre rejetée souligne l’intensification de la consolidation dans l’industrie minière aurifère mondiale, les producteurs regroupant leurs activités pour réduire leurs coûts et s’assurer des réserves plus durables à mesure que les gisements faciles à exploiter s’épuisent.

La société minière basée à Perth a fait l’objet d’une campagne menée par l’investisseur activiste Elliott Investment Management, qui, en juin, avait exhorté Northern Star à mener une révision stratégique susceptible, selon lui, de déboucher sur une cession à un concurrent tel que Gold Fields.

Selon les termes de l’offre, les actionnaires de Northern Star auraient reçu 0,3125 nouvelle action Gold Fields et 7,25 dollars australiens en espèces pour chaque action Northern Star.

UNE PRIME FAIBLE, UNE AMBITION ÉLEVÉE

Northern Star a déclaré avoir reçu l’offre proposée par Gold Fields le 14 septembre, qui s’élevait alors à 27,00 dollars australiens par action, mais dont la valeur est depuis tombée à 25,19 dollars australiens sur la base du cours de clôture de la société minière sud-africaine vendredi.

Cela représenterait une prime de 14% par rapport au dernier cours de clôture de Northern Star, alors que les OPA en Australie nécessitent généralement une prime d’au moins 30% pour que les opérations puissent aboutir.

Alex Dall, directeur financier de Gold Fields, a déclaré à Reuters que la société restait déterminée à mener un « dialogue constructif » avec le conseil d’administration de Northern Star et a refusé de commenter une éventuelle amélioration de son offre ou le recours à une OPA hostile.

Lundi, l’action Northern Star a clôturé en hausse de 6,2% à 23,47 dollars australiens, mais en dessous du prix d’offre implicite et en recul par rapport à son plus haut de 24,46 dollars australiens atteint en début de séance. L’action Gold Fields reculait d’environ 13% à 12h03 GMT.

“Gold Fields a cherché à acquérir l’un des principaux portefeuilles aurifères au monde à un prix bien inférieur à ce que le conseil d’administration considère comme sa valeur fondamentale et à un moment hautement opportuniste”, a déclaré Michael Chaney, président de Northern Star, dans un communiqué.

Gold Fields a indiqué avoir mené plusieurs discussions avec Northern Star au cours des six derniers mois, sans aboutir à un engagement concret, avant de soumettre une proposition qui, selon elle, offrait des avantages stratégiques et financiers convaincants pour les actionnaires des deux sociétés.

Les dirigeants des deux sociétés minières s’adresseront aux investisseurs lors de présentations prévues de longue date, mardi, dans le cadre d’une conférence sur l’or organisée dans le Colorado.

Northern Star a nommé en juillet un nouveau directeur général sous la pression d’Elliott, qui a déclaré détenir désormais 6,2% du capital de la société minière.

John Pike, associé chez Elliott, a déclaré que toute transaction devait refléter “l’immense potentiel de création de valeur” de Northern Star et que le conseil d’administration avait “l’obligation de dialoguer avec tout acheteur sérieux”.

ACTIVITÉS EN AUSTRALIE-OCCIDENTALE

Les deux sociétés minières possèdent des exploitations aurifères en Australie-Occidentale, notamment aux alentours de la ville de Kalgoorlie, où Northern Star exploite la plus grande mine d’or d’Australie, connue localement sous le nom de “Super Pit”.

Gold Fields a déclaré s’attendre à des synergies de 4 à 5 milliards de dollars résultant de l’optimisation de l’entreprise, des opérations et du portefeuille grâce à cette opération.

Cette transaction renforcerait également son exposition à des actifs à plus longue durée de vie et donnerait naissance à une société dont la production annuelle d’or s’élèverait à 4,1 millions d’onces, dont 80% proviendraient d’Australie, d’Amérique du Nord et du Chili.

L’année dernière, Gold Fields avait étendu sa présence en Australie en rachetant Gold Road Resources pour 3,7 milliards de dollars australiens, après avoir présenté une offre améliorée.

Le refus de Northern Star ravive toutefois les interrogations concernant la stratégie de fusions-acquisitions de Gold Fields, après l’échec en 2022 de sa tentative de rachat de Yamana Gold, qui avait semé le doute quant à la capacité de la société à mener à bien des opérations majeures et entraîné des changements au sein de la direction, ont indiqué des investisseurs.

Les actionnaires de Northern Star conserveraient une participation de 33% dans la nouvelle société, qui ferait l’objet d’une cotation secondaire à l’Australian Securities Exchange, a indiqué Gold Fields.

“Cette offre semble opportuniste et nous serions d’accord avec le conseil d’administration pour la rejeter”, a déclaré John Ayoub, gestionnaire de portefeuille chez Wilson Asset Management, qui détient des actions de Northern Star.

Il a ajouté que les investisseurs devaient mettre en balance la valeur des actions de Gold Fields et la capacité de Northern Star à créer de la valeur grâce à ses propres plans de redressement ou à d’éventuelles cessions d’actifs.

La société minière australienne a indiqué que la proposition de Gold Fields aurait exposé les actionnaires de manière significative aux actions de la société minière sud-africaine, qui, selon elle, présentaient un profil de risque juridictionnel plus élevé que le portefeuille d’actifs actuel de Northern Star.

La société a également indiqué que la proposition sous-évaluait considérablement son portefeuille d’actifs à longue durée de vie et qu’elle avait été formulée avant la concrétisation de facteurs clés de croissance, notamment la montée en puissance de l’usine de Fimiston.

(1 dollar américain = 1,4267 dollar australien)