Northern Oil and Gas chute après une vente d'actions de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de Northern Oil and Gas NOG.N ont baissé de 1,1 % en pré-marché à 28,28 $ après la fixation du prix de l'offre complémentaire ** La société NOG, basée à Minnetonka, Minnesota, a déclaré mercredi soir avoir vendu ~7,2 millions d'actions dans le cadre de l'offre précédemment annoncée ** Après la cloche, mercredi, la société axée sur l'acquisition et l'investissement dans des intérêts minoritaires non exploités et des intérêts miniers dans des propriétés pétrolières et de gaz naturel a lancé une offre de 200 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé à 27,75 $, soit une décote de 2,9 % par rapport à la dernière vente de l'action

** La société, qui a ~97,3 millions d'actions en circulation, utilisera le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de son revolver

** BofA est l'unique teneur de livre

** L'action NOG a augmenté de 33% depuis le début de l'année à la clôture du mercredi

** La note moyenne de 10 analystes est "acheter"; PT médian 32 $, selon les dernières données de LSEG