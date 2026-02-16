 Aller au contenu principal
North Atlantic va mener des opérations de maintenance à Gravenchon
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:40

North Atlantic Raffinage annonce qu'il procédera, à partir du 3 mars, à l'arrêt séquentiel de certaines des unités de sa raffinerie de Gravenchon, située à Port-Jérôme-sur-Seine, dans le cadre d'opérations de maintenance planifiée.

"Ce grand arrêt nous permet de répondre aux exigences réglementaires qui garantissent la sécurité, la conformité, et la performance durable de nos installations", explique la société d'aval pétrolier (anciennement Esso).

"Il nous offre la possibilité de réaliser des inspections approfondies d'équipements fonctionnant habituellement en continu, ainsi que des interventions visant à renforcer l'efficacité énergétique, la performance environnementale et la compétitivité du site", poursuit-elle.

North Atlantic Raffinage prévient que, durant les phases de mise à l'arrêt, estimées à plusieurs jours, des épisodes intermittents de torchère ainsi qu'un niveau sonore ponctuellement supérieur à la normale pourront survenir.

Elle affirme toutefois qu'elle "mettra en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des opérations et limiter au maximum les nuisances potentielles pour les riverains".

