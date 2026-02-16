North Atlantic va mener des opérations de maintenance à Gravenchon
"Ce grand arrêt nous permet de répondre aux exigences réglementaires qui garantissent la sécurité, la conformité, et la performance durable de nos installations", explique la société d'aval pétrolier (anciennement Esso).
"Il nous offre la possibilité de réaliser des inspections approfondies d'équipements fonctionnant habituellement en continu, ainsi que des interventions visant à renforcer l'efficacité énergétique, la performance environnementale et la compétitivité du site", poursuit-elle.
North Atlantic Raffinage prévient que, durant les phases de mise à l'arrêt, estimées à plusieurs jours, des épisodes intermittents de torchère ainsi qu'un niveau sonore ponctuellement supérieur à la normale pourront survenir.
Elle affirme toutefois qu'elle "mettra en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des opérations et limiter au maximum les nuisances potentielles pour les riverains".
|42,0000 EUR
|Euronext Paris
|-2,01%
