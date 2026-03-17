North Atlantic Energies s'envole en attendant l'OPA
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:20
Cette envolée, supérieure à celle du pétrole, va sérieusement compliquer la tâche de sa maison-mère North Atlantic France, qui doit lancer une OPA simplifiée au second trimestre de cette année, après avoir acquis le bloc de contrôle de 82,89% auprès d'Exxon Mobil. Le souci, c'est que le cours actuel représente plus du double du prix proposé dans le cadre de l'offre, 28,93 EUR. Clin d'oeil du destin, c'est le cabinet Ledouble qui a été chargé, en tant qu'expert indépendant, de se prononcer sur l'équité des conditions financières de la proposition.
North Atlantic Energies doit publier ses résultats annuels le 26 mars prochain. La maison-mère avait prévu de laisser passer cette échéance avant de déposer son dossier auprès de l'AMF entre le 1er avril et le 30 juin. Des minoritaires, menés par l'investisseur Allan Green, contestent depuis des mois le prix proposé. Green a poursuivi ses rachats d'actions ces dernières semaines. Il a encore ramassé 7 000 actions sur le marché le 12 mars dernier, à un cours moyen de 53,11 EUR. A cette date, il était à la tête de 577 000 actions North Atlantic Energies, soit 4,48% du capital de la société.
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