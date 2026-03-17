 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

North Atlantic Energies s'envole en attendant l'OPA
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 18:20

North Atlantic Energies , l'ancien Esso SAF, vient d'enchaîner sept hausses en huit séances, avec le regain de tension au Moyen-Orient. Le titre est passé de 38 EUR avant l'intervention américano-israélienne en Iran, à 66,90 EUR à la clôture de la séance de mardi ( 76%).

Cette envolée, supérieure à celle du pétrole, va sérieusement compliquer la tâche de sa maison-mère North Atlantic France, qui doit lancer une OPA simplifiée au second trimestre de cette année, après avoir acquis le bloc de contrôle de 82,89% auprès d'Exxon Mobil. Le souci, c'est que le cours actuel représente plus du double du prix proposé dans le cadre de l'offre, 28,93 EUR. Clin d'oeil du destin, c'est le cabinet Ledouble qui a été chargé, en tant qu'expert indépendant, de se prononcer sur l'équité des conditions financières de la proposition.

North Atlantic Energies doit publier ses résultats annuels le 26 mars prochain. La maison-mère avait prévu de laisser passer cette échéance avant de déposer son dossier auprès de l'AMF entre le 1er avril et le 30 juin. Des minoritaires, menés par l'investisseur Allan Green, contestent depuis des mois le prix proposé. Green a poursuivi ses rachats d'actions ces dernières semaines. Il a encore ramassé 7 000 actions sur le marché le 12 mars dernier, à un cours moyen de 53,11 EUR. A cette date, il était à la tête de 577 000 actions North Atlantic Energies, soit 4,48% du capital de la société.

OPA

Valeurs associées

NORT ATLA ENERG
66,9000 EUR Euronext Paris +5,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank