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North Atlantic Energies creuse perte nette FY25 à 93 M€; EBITDA ajusté progresse à 179 M€
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 19:15

* North Atlantic Energies a creusé sa perte nette à 93 M€ en 2025, sous l’effet d’une dépréciation d’actifs industriels de 206 M€. * Chiffre d’affaires en recul de 37% à 11,4 milliards €, principalement lié à la vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer au 1er novembre 2024. * EBITDA ajusté plus que triplé à 179 M€, une progression attribuée à de bonnes performances opérationnelles malgré un environnement volatil.

* Pétrole brut traité en raffinerie en baisse de 27% à 9,2 Mt, ventes de produits raffinés en repli de 28% à 16,1 millions de m(3). * Le groupe anticipe en 2026 des conditions d’approvisionnement en pétrole brut plus contraignantes, susceptibles d’entraîner des conséquences économiques défavorables. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. North Atlantic Energies published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604221314OMX_____CNEWS_FR_GNW1001177382_fr) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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