Norsk Hydro va fermer deux usines aux États-Unis, entraînant la suppression de 350 emplois

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Le groupe norvégien de l'aluminium Norsk Hydro NHY.OL va fermer deux de ses usines d'extrusion de métaux aux États-Unis l'année prochaine, ce qui affectera environ 350 emplois, a annoncé le groupe mercredi dans un communiqué.

Ces deux sites, situés à City of Industry, en Californie, et à Delhi, en Louisiane, souffrent d'un faible taux d'utilisation de leurs capacités et nécessiteraient d'importants investissements pour se conformer aux normes d'exploitation, a précisé Hydro.