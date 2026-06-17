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Norsk Hydro va fermer deux usines aux États-Unis, entraînant la suppression de 350 emplois
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe norvégien de l'aluminium Norsk Hydro NHY.OL va fermer deux de ses usines d'extrusion de métaux aux États-Unis l'année prochaine, ce qui affectera environ 350 emplois, a annoncé le groupe mercredi dans un communiqué.

Ces deux sites, situés à City of Industry, en Californie, et à Delhi, en Louisiane, souffrent d'un faible taux d'utilisation de leurs capacités et nécessiteraient d'importants investissements pour se conformer aux normes d'exploitation, a précisé Hydro.

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