Norsk Hydro: un budget norvégien 'décevant' pour l'industrie

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro réagit après la proposition du budget national norvégien, estimant qu'il comporte ' plusieurs éléments ' qui affecteront ses opérations dans le pays.



L'impact le plus significatif concerne le système de compensation du CO2. Norsk Hydro se dit ainsi ' surpris et déçu ' que ce système soit à nouveau fragilisé par ce projet de budget.



Selon la société, ' la proposition de la fiscalité de l'énergie éolienne ne contribue pas à déclencher des investissements suffisants pour assurer un approvisionnement adéquat en électricité pour l'industrie et la transition vert '.



L'impact total des modifications du système de compensation CO2 pour Norsk Hydro en 2023 est estimée à un milliard de NOK environ, soit près de 86.5 millions d'euros.



' C'est regrettable et cela compromet la prévisibilité des politiques industrielles norvégiennes', a commenté Hilde Merete Aasheim, présidente et directrice générale de la société.







