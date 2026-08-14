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Norsk Hydro relance sa production d'alumine au Brésil
information fournie par Zonebourse 14/08/2026 à 07:29
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La raffinerie brésilienne Alunorte remonte progressivement vers sa pleine capacité après un accord temporaire avec son fournisseur de gaz CELBA. Les perturbations sont intervenues dans un marché de l'aluminium déjà tendu, sur fond de guerre en Iran et de faibles stocks mondiaux.

Norsk Hydro a commencé à relever la production d'Alunorte, dans l'Etat brésilien du Pará, après l'avoir réduite à 50% en raison de perturbations dans l'approvisionnement en gaz. La raffinerie, dont la capacité de production annuelle atteint 6,3 millions de tonnes d'alumine à plein régime, a conclu un accord temporaire avec CELBA et obtenu l'autorisation du régulateur brésilien de devenir importatrice directe de gaz.

La perte de production est estimée entre 100 000 et 120 000 tonnes, avec un impact financier potentiel de 75 à 100 millions de dollars au troisième trimestre. Cette perturbation accentue les tensions sur l'aluminium, dont les prix ont atteint un plus haut de sept semaines, alors que la guerre en Iran renchérit le gaz et perturbe les approvisionnements du Moyen-Orient.

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