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Norse Atlantic s'apprête à lancer un processus de vente alors que les coûts augmentent, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Norse Atlantic NORSE.OL a mandaté JPMorgan Chase & Co JPM.N pour mener un processus de vente qui devrait débuter dans les prochains mois, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Selon le rapport, l'opération pourrait valoriser la compagnie aérienne à environ 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars), dette comprise.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 $ = 0,8604 euro)

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