Norman K. ouvre son capital à MBO+ pour accélérer son développement

MBO+ interviendra " via son fonds MBO Flex, dont l'objectif est de répondre aux besoins d'entrepreneurs ambitieux en leur permettant de financer des projets de croissance organique et de croissance externe tout en limitant leur dilution ".

Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise " compte également s'appuyer sur une forte croissance organique, avec la volonté affirmée d'attirer des banquiers privés, leur offrant l'opportunité de rejoindre une plateforme complète et innovante, pensée pour leurs clients, ainsi qu'une aventure intrapreneuriale porteuse de sens et de perspectives ".

(AOF) - Norman K. a annoncé une prise de participation minoritaire par MBO+. Corollaire de cette opération, le fonds d’investissement s’associera désormais aux dirigeants fondateurs de la plateforme de gestion de fortune pour en accélérer le développement, notamment par croissance externe. Les associés fondateurs de Norman K. Olivier Liot, Mathieu Mercati, Brice Monvoisin et Jean-Philippe Petit " envisagent de déployer une stratégie ambitieuse de croissance externe en France et à l'international ".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.