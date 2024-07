Norman K lance Family Wealth Solutions

Ce service s'adresse également à ses clients en BtoB. Des partenariats ont été mis en place avec des acteurs indépendants (family offices et conseillers en gestion de patrimoine) souhaitant proposer à leurs clients un accompagnement différenciant avec des solutions alternatives et personnalisées.

Ce département est dirigé par David Chapelle, également directeur du wealth management, avec l'appui de Sandrine Quilici, directeur de l'ingénierie patrimoniale et directrice adjointe de Norman K France.

(AOF) - Norman K. a annoncé le lancement d’une verticale complémentaire et transversale appelée " Family Wealth Solutions ", une offre personnalisée couvrant l’essentiel des enjeux des familles entrepreneuriales et des dirigeants d’entreprise. " Ce service combine l’angle stratégique d’un family office traditionnel avec l’approche tactique des différentes activités de Norman K dont l’ingénierie patrimoniale demeure l’un des piliers ", explique la plateforme de gestion de fortune dédiée aux entrepreneurs internationaux.

