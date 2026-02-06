Norfolk Southern en baisse après la rétrogradation d'UBS à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire Norfolk Southern NSC.N chutent d'environ 1 % à 303,97 $ en pré-marché après qu'UBS ait abaissé sa note de "achat" à "neutre"

** UBS déclare que les résultats du 4ème trimestre et les commentaires pour 2026 indiquent des rendements et un ratio d'exploitation plus faibles par rapport aux hypothèses de la société de courtage

** Le rejet par le Surface Transportation Board de la demande de fusion avec Union Pacific UNP.N suggère que le processus de transaction pourrait créer une pression à la baisse plus importante sur l'action NSC

** Cependant, UBS augmente l'objectif de cours (PT) de 320,00 $ à 342 $, ce qui représente une hausse d'environ 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** UBS déclare que l'augmentation de l'objectif de cours est basée sur l'objectif de cours de la société de courtage pour UNP de 253 $ ainsi que sur la contrepartie en espèces de 89 $ par action offerte par UNP pour l'achat de NSC

** 7 courtiers évaluent NSC à "acheter" ou plus et 16 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 305 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, les actions de NSC ont augmenté de 23 %