Norfolk Southern doit donner aux trains Amtrak la priorité sur le fret, selon le ministère américain de la Justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, déclaration de Norfolk Southern, pas de commentaire immédiat d'Amtrak) par David Shepardson et Ryan Patrick Jones

Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi que Norfolk Southern NSC.N a accepté de donner à tous les trains de passagers d'Amtrak la "plus haute priorité" sur les trains de marchandises.

L'accord conclu avec Norfolk Southern résout les allégations selon lesquelles la compagnie ferroviaire aurait retardé les trains de passagers sur la ligne Crescent d'Amtrak entre New York et la Nouvelle-Orléans, en violation de la loi fédérale, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Norfolk Southern a déclaré que "l'accord reflète nos efforts de longue date pour accorder la préférence à Amtrak comme l'exige la loi et établit un processus pour un engagement futur qui comprend des examens réguliers de la formation des répartiteurs et des étapes pour évaluer et traiter les retards des trains d'Amtrak"

Amtrak n'a pas commenté immédiatement.

La ligne de passagers de 1 377 miles (2 216 km) s'arrête dans 33 villes, et Norfolk Southern contrôle 1 140 miles de ligne de chemin de fer sur la Crescent Route et s'occupe du dispatching pour tous les trains sur ce segment, y compris les trains de marchandises qu'elle exploite.

L'administration Biden, qui a fait du développement des services ferroviaires de passagers et des projets de trains à grande vitesse une priorité absolue, a intenté une action civile contre Norfolk en juillet 2024.

La loi fédérale impose à Norfolk Southern de donner aux trains de passagers d'Amtrak la préférence sur les trains de marchandises, mais le ministère de la Justice a déclaré à l'époque que Norfolk manquait régulièrement à cette obligation, "entraînant des retards généralisés qui nuisent et gênent les passagers des trains, affectent négativement les performances financières d'Amtrak et entravent le transport ferroviaire de passagers"

Le ministère de la Justice a déclaré l'année dernière que 266 000 passagers avaient emprunté la Crescent Route en 2023 et que seuls 24 % des trains de passagers de la Crescent Route se dirigeant vers le sud et empruntant des voies contrôlées par Norfolk Southern arrivaient à destination à l'heure.

Dans le cadre du règlement, Norfolk a également accepté de former ses employés à donner la priorité aux trains Amtrak, d'exiger l'approbation d'un superviseur pour les décisions de répartition qui ne donnent pas la priorité aux trains Amtrak dans les situations non urgentes, et de fournir des registres lorsque les trains Amtrak voyageant sur la Crescent Route sont retardés, a déclaré le ministère.