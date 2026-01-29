Norfolk Southern affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à la maîtrise des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du directeur général aux paragraphes 4 et 6, l'estimation du bénéfice au paragraphe 8, les actions à l'avant-dernier paragraphe) par Apratim Sarkar

Norfolk Southern NSC.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre grâce à des contrôles de coûts dans un contexte de demande de fret inégale et de tensions macroéconomiques persistantes.

Ces résultats interviennent après que le Surface Transportation Board américain a renvoyé au début du mois le projet de fusion de 85 milliards de dollars de Union Pacific UNP.N pour qu'il soit révisé.

Le Surface Transportation Board a jugé le dossier de fusion de décembre incomplet, mais le directeur général d'Union Pacific, Jim Vena, a déclaré qu'il s'agissait d'une demande de routine et que l'opération était toujours en bonne voie pour être conclue au cours du premier semestre de 2027.

Le rejet de la demande de fusion était une question de procédure concernant l'exhaustivité plutôt que les mérites de l'accord, a déclaré Mark George, directeur général de Norfolk, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats jeudi. Il a ajouté que les entreprises allaient déposer une demande plus détaillée et "faire les choses correctement".

En octobre, Norfolk a déclaré qu'elle s'attendait à des fluctuations futures de son chiffre d'affaires en raison de la "réaction des concurrents" au projet de fusion, qui a déjà entraîné une baisse de 2 % des volumes intermodaux au troisième trimestre. Le transport intermodal implique deux ou plusieurs moyens de transport pour les marchandises.

Le directeur général de Norfolk a déclaré lors de l'appel que l'entreprise garderait la main sur les coûts en 2026 et qu'elle était prête à gérer "une gamme de résultats en matière de volume", car la demande reste incertaine.

Les recettes d'exploitation ferroviaire de la société pour le quatrième trimestre ont chuté de 2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3 milliards de dollars. Les volumes ferroviaires ont chuté de 4 % par rapport à l'année précédente.

Norfolk, basée à Atlanta, en Géorgie, a déclaré un bénéfice ajusté de 3,22 dollars par action pour le trimestre, contre 3,04 dollars par action un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 2,76 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société étaient en hausse de 1 % dans les échanges du matin.

Sur une base ajustée, le ratio d'exploitation de la société - une mesure clé de l'efficacité - était de 65,3 % pour le trimestre, soit une détérioration de 40 points de base par rapport à l'année précédente.