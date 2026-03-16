Nordic Semiconductor progresse, les détails de l'accord sectoriel ayant permis de revoir à la hausse les estimations d'évaluation

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16 mars - ** Les actions de Nordic Semiconductor NOD.OL augmentent de 6 %, les analystes soulignant la déclaration préliminaire de Silicon Laboratories SLAB.O , concepteur de puces, sur la proposition d'acquisition de 7,5 milliards de dollars par Texas Instruments TXN.O ** Le document , publié vendredi, indique que l'offre représente une prime de 61 % par rapport au cours moyen de l'action de Silicon Labs sur 30 jours; Nordic Semiconductor est cité comme un pair comparable dans le travail d'évaluation

** "Même la deuxième offre la plus élevée, à savoir 205 USD par action, implique un multiple VE/ventes de plus de 7 fois le chiffre d'affaires prévu pour 2026. C'est environ le double du niveau actuel de Nordic", déclare Markus Heiberg, analyste chez SEB

** Heiberg soulève la question de savoir si cela pourrait servir de point de référence si certains des soumissionnaires pour Silicon Labs considèrent Nordic Semi comme une entreprise comparable

** Petter Kongslie, responsable de la recherche chez SB1 Markets AS, indique que l'analyse montre également que Silicon Labs avait initialement envisagé d'acheter une autre société et avait même préparé une offre potentielle dans le cadre d'un examen stratégique plus large

** Bien que Nordic Semi n'ait pas été nommée dans ce contexte dans le document, cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le groupe norvégien aurait pu être la cible, ajoute M. Kongslie

** L'action est la deuxième meilleure performance de l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX .