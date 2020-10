Nordic Capital lève 6Md€ en 6 mois

(NEWSManagers.com) - Nordic Capital a levé 6,1 milliards d' euros pour son fonds Fund X, dépassant son objectif initial. Le fonds sera investi dans toute l'Europe, avec une prédilection pour le secteur de la santé comme pour le fonds précédent. Il pourra aussi investir à la marge dans des entreprises de technologie et de paiement.

Lancé en avril dernier, le fonds a été souscrit en six mois malgré l' impossibilité de rencontrer les clients de visu en raison du contexte sanitaire. C' est aussi le plus gros fonds jamais levé par Nordic Capital depuis sa création en 1989.

Les investisseurs viennent de plusieurs zones géographiques ; 38 % viennent d'Amérique du Nord, 27 % d'Europe, 17 % d'Asie, 15 % du Moyen-Orient et 3 % du reste du monde. Plusieurs catégories d' institutionnels y ont souscrit : fonds de pension publics et privés (environ 49 %), fonds souverains (environ 16 %), fonds de fonds (environ 13 %), institutions financières (11 %), et dotations et family offices (environ 10 %). Par ailleurs, 34 % des engagements sont issus de nouveaux investisseurs et les engagements des " general partners " représentent 6,5 %.