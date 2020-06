Nordic Capital acquiert le conseiller financier Max Matthiessen

(NEWSManagers.com) -

La société de private equity suédoise Nordic Capital va racheter Max Matthiessen, l' une des principales sociétés de conseil financier en Europe du Nord, à Willis Towers Watson pour un montant resté confidentiel.

Fondée en 1889, Max Matthiessen est basée à Stockholm et emploie 440 employés à temps plein, dont 235 conseillers répartis dans toute la Suède. Son offre de produits inclut des fonds de pension d' entreprises, de la gestion d' actifs et de l' assurance non-vie. Sa base de clientèle se compose d' environ 13.000 entreprises et ses revenus s' élevaient à 148 millions d' euros en 2019.

Avec cette acquisition, Nordic Capital indique avoir l' intention de soutenir la prochaine étape de la croissance de Max Matthiessen, notamment en modernisant l' offre et en étudiant des acquisitions.

Ce n' est pas la première fois que Nordic Capital investit dans le secteur des services financiers. La société a notamment investi dans MFEX, Nordnet, Resurs Holding, Nordax, Bank Norwegian, Lindorff, Trustly, Bambora et Point.