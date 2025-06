Nordex: une commande de 23 éoliennes en Turquie information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé l'enregistrement d'une commande en Turquie de Yellice Üretim, une filiale d'Efor Holding.



Le contrat porte sur la fourniture et l'installation de 23 éoliennes N163/6.X d'une capacité totale de 160 MW pour le parc éolien de Yellice.



Les éoliennes seront installées au sud-est du district de Kangal, dans la province de Sivas, à des altitudes allant de 1 850 m à 1 990 m au-dessus du niveau de la mer.



L'installation de la première turbine devrait débuter au printemps 2026 et la mise en service la même année.



Ender Ozatay, vice-président de la région Türkiye et Moyen-Orient du groupe Nordex a déclaré : ' Le projet Yellice fait partie de la dernière vente aux enchères éolienne YEKA WPP-2024 de la Turquie et constitue notre troisième projet YEKA, soulignant notre engagement continu envers les objectifs de la Turquie en matière d'énergie renouvelable'.





Valeurs associées NORDEX SE O.N. 17,400 EUR XETRA 0,00%