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Nordex signe une nouvelle commande avec WNE en Allemagne
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 11:30

Le groupe a reçu de nouvelles commandes de Westfälisch-Niedersächsische Energie (WNE) en Allemagne pour la fourniture et l'installation de douze éoliennes N175/6.X.

Les turbines seront installées sur trois projets dans le district de Höxter, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

La capacité totale des commandes s'élève à 82 MW. Les contrats incluent également un service premium pour les turbines pendant une période de 20 ans.

Les éoliennes seront déployées sur le projet Dringenberg avec sept éoliens, Gehrden Ost avec trois turbines, et le projet d'extension Gehrden Fölsen avec deux éoliennes. Les travaux de construction devraient commencer à la mi-2027.

WNE avait déjà commandé en mars à Nordex trois turbines N175/6.X pour le parc éolien de Marienmünster-Altenbergen.

" Les éoliennes N175/6.X se distinguent par leur technologie avancée et permettent à nos clients de produire de l'énergie éolienne de manière fiable et efficace. Nous tenons beaucoup à notre partenariat de longue date avec WNE et sommes heureux de poursuivre la transition énergétique grâce à ces nouveaux projets et technologies innovantes ", a déclaré Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Directeur Région Commerciale Centrale chez Nordex Group.

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