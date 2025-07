Nordex: hausse d'environ 82% des commandes au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré 2 310 MW de commandes dans le segment des projets (hors activités de services) au deuxième trimestre 2025, soit une croissance d'environ 82 % par rapport à l'année précédente (1 271 MW au 2ème trimestre 2024).



Pour le premier semestre de l'année 2025, cela s'élève à 4 492 MW contre 3 357 MW l'année précédente.



Le prix de vente moyen en euros par mégawatt de capacité (ASP) a augmenté au deuxième trimestre pour atteindre 0,97 million d'euros/MW (1er semestre 2025 : 0,92 million d'euros/MW) contre 0,96 million d'euros/MW à la même période de l'année dernière (1er semestre 2024 : 0,89 million d'euros/MW).



Entre avril et juin 2025, les clients ont commandé un total de 350 éoliennes pour des projets dans neuf pays. Les marchés les plus importants étaient l'Allemagne, la Turquie et la Lettonie.



' Cette dynamique constante reflète la solidité de notre modèle d'affaires et l'orientation stratégique que nous avons prise. Pour l'avenir, nous restons concentrés sur nos marchés clés et sommes très confiants dans notre capacité à maintenir cette trajectoire positive ', a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.







