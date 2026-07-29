 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nordex dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de résultats, le titre progresse de 3%
information fournie par AOF 29/07/2026 à 16:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Nordex a enregistré un excellent deuxième trimestre selon Jefferies, dépassant les prévisions de chiffre d'affaires de 4% et celles d'EBITDA/EBIT de 18 %/21%. Le flux de trésorerie disponible s'est établi à 165 millions d'euros.

Les objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires de 8,2 à 9 milliards d'euros et une marge d'EBITDA de 8 à 11%, sont confirmés. La trésorerie nette atteint un niveau record de 1 673 millions d'euros.

Jefferies estime également que les commandes ont été solides, à 3,1 GW, portant le carnet de commandes à un niveau record de 11,6 milliards d'euros et offrant une excellente visibilité.

La direction reste confiante quant au maintien de cette dynamique de commandes au second semestre 2026 note le bureau d'analyse.

Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,3% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 178,8 millions d'euros (contre 2 089 millions d'euros à taux de change constant). L'EBITDA a augmenté de 107% pour s'établir à 223,8 millions d'euros (contre 189 millions d'euros à taux de change constant), et l'EBIT a progressé de 168% pour atteindre 176 millions d'euros (contre 145 millions d'euros à taux de change constant).

Le bénéfice net s'est amélioré pour atteindre 111,5 millions d'euros contre 31 millions d'euros au deuxième trimestre 2025 (contre 98 millions d'euros à taux de change constant).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
38,280 EUR XETRA +2,79%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 16:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,68 +6,62%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
HERMES INTL
1 508,5 -11,03%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank