Nordex: commande de 13 turbines par SAB WindTeam

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin que SAB WindTeam a commandé 13 turbines N163/6.X d'une capacité totale de 91 MW.



Le contrat de fourniture comprend également un service Premium complet pour les turbines d'une durée de 20 ans.



Les turbines seront installées sur le site de Fretzdorf dans le Brandebourg, en Allemagne, près de Wittstock/Dosse.



Les travaux d'installation du parc éolien de Fretzdorfer Heide devraient commencer au troisième trimestre 2026 et la mise en service complète de toutes les turbines de ce site est prévue pour le printemps 2027.



Felipe Villalon Waldburg-Zeil, directeur des ventes pour la région centrale du groupe Nordex : ' Cette initiative envoie un message clair en faveur de l'expansion des énergies renouvelables en Allemagne et des progrès durables dans le Brandebourg. En assurant un service à long terme pour les turbines hautes performances N163/6.X, SAB WindTeam garantit une disponibilité fiable des turbines tout au long de la phase opérationnelle'.





