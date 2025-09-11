Nordex a vendu plus de 40 gigawatts de turbines Delta4000 dans le monde
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 12:11
Cette réalisation représente 50 % du total de la flotte vendue au cours des 40 ans d'histoire du groupe Nordex - au cours des huit dernières années.
La série Delta4000 est devenue l'épine dorsale de la gamme d'éoliennes du groupe Nordex.
Parmi les ajouts les plus récents à la famille Delta4000, la turbine N175/6.X a déjà atteint près de 2 000 MW de ventes, y compris les premiers marchés clés tels que l'Allemagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Portugal et la Lettonie.
'Toutes les turbines Delta4000 offrent des profils de son, de puissance et de charge optimisés pour les conditions spécifiques au site afin de garantir des performances élevées avec un impact acoustique minimal' indique le groupe.
Valeurs associées
|20,460 EUR
|XETRA
|-4,03%
A lire aussi
-
Subvention hongroise pour construire des réacteurs russes : la justice de l'UE annule la décision de la Commission
Le marché a été attribué sans appel d'offre public et le contrat protégé par le secret pendant 30 ans. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé jeudi 11 septembre l'autorisation de la Commission europenne accordée à Budapest pour subventionner la construction ... Lire la suite
-
Une chasse à l'homme était en cours dans la nuit de mercredi à jeudi pour retrouver le tueur présumé du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Donald Trump, assassiné par balle mercredi pendant une réunion publique sur ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent avec prudence jeudi à mi-séance, avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux et la publication des données sur l'inflation américaine plus ... Lire la suite
-
(Actualisé avec futurs sur indices ; fabricants d'armes à feu, JPMorgan Chase) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer