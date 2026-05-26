Nordex a signé un nouveau contrat en Turquie avec Eksim Enerji

Le groupe a signé un nouveau contrat en Turquie avec Eksim Enerji, pour la fourniture et l'installation de 16 éoliennes N175/6.X pour une capacité installée totale de 110 MW.

Les turbines du parc éolien Bal?kesir-3 seront installées sur des tours tubulaires en acier d'une hauteur de moyeu de 119 mètres et livrées en version climat froid.

Le contrat comprend également un accord de service premium de 10 ans, garantissant la disponibilité et la performance à long terme des éoliens.

Le parc éolien sera construit dans le district de S?nd?rg?, dans la province de Bal?kesir. Le site profite de bonnes conditions de vent à un niveau de 800 à 950 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Le portefeuille d'énergie éolienne de l'entreprise comprend désormais une capacité installée totale de 832,8 MW.

La Turquie est un marché clé pour le groupe Nordex, où l'entreprise est leader depuis 2017 avec une part de marché d'environ 32 %.

Ender Ozatay, vice-président région Türkiye et Moyen-Orient du groupe Nordex, a déclaré : " Avec la turbine N175/6.X, nous fournissons une solution parfaitement adaptée aux conditions éoliennes du site de S?nd?rg? et garantissant des rendements énergétiques élevés sur le long terme. Nous sommes fiers de continuer à soutenir nos clients grâce à une technologie éprouvée, une expertise locale et des solutions de service complètes à long terme qui contribuent aux objectifs du pays en matière d'énergies renouvelables. "