Nordex a reçu une nouvelle commande du Portugal
Les livraisons de turbines devraient commencer à la mi-2026. Les noms du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.
Avec ce nouveau contrat, le groupe Nordex a désormais vendu et installé des turbines d'une capacité totale de plus de 550 MW au Portugal.
Ce chiffre comprend également une commande d'avril 2025 pour deux turbines N175/6.X, la première commande de cette nouvelle turbine Nordex dans le pays.
