 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 761,37
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nordex: a reçu une commande pour sept éoliennes en Autriche
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 09:55

(Zonebourse.com) - Le groupe a reçu une commande de KELAG Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft en Autriche.

Nordex Group fournira et installera sept éoliennes N163/6.X pour le parc éolien de Lavamünd de 47,6 MW.

Un contrat de service premium de 20 ans a été également signé pour assurer une maintenance à long terme des turbines.

Le site du parc éolien est situé dans le sud de l'Autriche, dans la région des trois frontières de la Carinthie, de la Styrie et de la Slovénie.

Les premiers travaux de construction du projet devraient commencer à la fin de l'année 2025. L'installation et la mise en service des éoliennes étant prévues pour 2027.

Valeurs associées

NORDEX SE O.N.
21,100 EUR XETRA +1,15%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank