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Nordex a le vent en poupe après un relèvement chez BofA
information fournie par AOF 07/09/2026 à 14:15
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(Zonebourse.com) - Nordex s'envole de 9,3% à 40,2 EUR à Francfort, à la faveur d'un relèvement de recommandation à l'achat chez Bank of America (BofA), avec un objectif de cours de 54 EUR impliquant un potentiel de progression de l'ordre de 50% par rapport au dernier cours de clôture.

La banque américaine explique anticiper de "fortes hausses supplémentaires des résultats ( 3% et 21% pour les EBITDA ajustés de 2026 et 2027), qui ne se reflètent pas dans le récent sell-off" du titre du constructeur allemand d'éoliennes.

BofA mentionne la croissance des volumes en Allemagne, les commandes américaines récentes et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement comme des facteurs clés, et estime que la direction de Nordex pourrait également relever ses objectifs à moyen terme.

L'établissement souligne également une valorisation EV/EBITDA 2027 de 5,2 fois, inférieure à sa moyenne sur 10 ans de 6,4 fois, malgré de meilleures marges et un meilleur free cash-flow (FCF), et souligne que l'action offre un rendement FCF de plus de 11%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/09/2026 à 14:15:00.

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