Nordex a enregistré de nouvelles commandes en Europe
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 09:41
Au Royaume-Uni, Nordex a obtenu une commande pour la fourniture et l'installation de 14 turbines N163/6.X totalisant plus de 90 MW. L'achèvement du projet est prévu pour 2028.
En Turquie, le groupe a reçu des commandes pour différents types de turbines pour de nouveaux projets ainsi que pour plusieurs extensions de parcs éoliens, totalisant 78 MW. Un projet inclut pour la première fois les turbines N175/6.X.
Au cours de l'année 2027, un nouveau parc éolien en Lituanie sera équipé de sept turbines N175/6.X dans la version climat froid équipée du Nordex Advanced Anti-Ice System (AIS), fournissant un total de 47,6 MW. Le projet devrait être achevé d'ici 2028.
Tous les contrats incluent des accords de service et de maintenance pluriannuels.
Valeurs associées
|33,400 EUR
|XETRA
|+1,46%
