Nordea WM recrute une spécialiste senior ESG

(NEWSManagers.com) - Nordea Wealth Management vient de recruter Gunnela Hahn en tant que spécialiste senior ESG, selon un post sur LinkedIn. Elle sera basée à Stockholm.

Gunnela Hahn arrive de l’investisseur institutionnel suédois Church of Sweden, où elle était directrice de l’investissement responsable et de la gouvernance depuis 2008. Elle y était responsable du développement produits durables avec les gérants externes. Auparavant, elle a été analyste senior investissement responsable pour Folksam et KPA Asset Management de 2000 à 2007. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme consultante pour la société de protection de l’environnement suédoise.