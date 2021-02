Nordea se voit confier un mandat de 550M$ par un institutionnel danois

(NEWSManagers.com) - La société de gestion nordique Nordea Asset Management a annoncé que le fournisseur de plans de pension danois Veliv avait alloué plus de 550 millions de dollars dans sa stratégie Emerging Stars Bond. Ces actifs seront gérés par Thede Rüst, responsable de la dette émergente au sein de Nordea AM. La stratégie investit principalement dans des obligations souveraines en devises fortes et exclut les pays avec un faible profil ESG.