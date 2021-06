Nordea Investment Funds change de dirigeant

(NEWSManagers.com) - Michael Maldener, managing director de Nordea Investment Funds, l' activité de fonds basée au Luxembourg de Nordea AM, a décidé de quitter la société après y avoir travaillé pendant 13 ans, annonce-t-il sur son profil LinkedIn. Nordea Investment Funds représente aujourd' hui environ 250 personnes et plus de 100 milliards d' euros d' encours. Les responsabilités de Michael Maldener vont être confiées à Sinor Chhor.

De son côté, Michael Maldener va lancer sa propre société, sustaide, au Luxembourg.