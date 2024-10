Nordea AM : "une baisse des émissions de nouvelles obligations sécurisées au premier semestre 2024"

(AOF) - "À l’approche de la fin de l’année 2024, les perspectives économiques restent incertaines à mesure que la question de savoir si l’économie mondiale se dirige vers un atterrissage en douceur ou plus brutal continue de faire débat. Au milieu de cette incertitude, une classe d’actifs se distingue comme un exemple de stabilité et de performance potentielle : les obligations sécurisées", fait savoir Henrik Stille, gestionnaire des stratégies en obligations sécurisées européennes de Nordea Asset Management.

Ces instruments, connus depuis longtemps pour leur sécurité et leur fiabilité, sont en passe de surperformer les titres d'entreprises Investment Grade (IG) européens et la dette d'État, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs qui recherchent la sécurité et les rendements dans un contexte de volatilité marquée.

"Le premier semestre 2024 a connu une baisse des émissions de nouvelles obligations sécurisées après une année record en 2023. Ce recul était prévisible étant donné le ralentissement des octrois de prêts hypothécaires en Europe. La baisse de l'offre a contribué à un resserrement des spreads, avec une amélioration de 13 points de base pour les obligations sécurisées à fin mai 2024", indique Henrik Stille.

La volatilité a toutefois refait surface en juin, lorsque la convocation inattendue d'élections anticipées par le président français Emmanuel Macron a ébranlé les marchés. Cette incertitude, conjuguée aux craintes relatives aux politiques budgétaires de pays comme la France, l'Italie et la Belgique, a provoqué un creusement des spreads sur les obligations d'État et les obligations sécurisées.

Néanmoins, malgré cette volatilité, la sécurité intrinsèque des obligations garanties en fait un point d'entrée attractif pour les investisseurs, en particulier en comparaison avec la plus grande volatilité des obligations d'entreprises IG.

L'écartement récent des spreads sur les obligations sécurisées, par contraste avec le resserrement des spreads sur les titres d'entreprises IG, présente une opportunité d'investissement convaincante. Historiquement, le spread entre les obligations d'entreprises et les obligations sécurisées a oscillé aux alentours de 100 points de base. À la mi-2024 cependant, ce spread s'était resserré à environ 40 points de base. Cette situation offre aux investisseurs une opportunité rare d'entrer sur le marché des obligations garanties à des niveaux attrayants.

"Pour l'avenir, nous anticipons un recul continu des émissions d'obligations sécurisées en raison de la baisse d'activité dans les prêts hypothécaires", souligne Henrik Stille.