Nordea AM remporte son premier client en Nouvelle-Zélande

Nordea Asset Management a été sélectionnée par le gestionnaire d’actifs néo-zélandais Pathfinder Asset Management dans le cadre de deux mandats de gestion. Il s’agit du premier client de la société de gestion suédoise en Nouvelle-Zélande.

Pathfinder, focalisé sur l’investissement éthique, confie à Nordea AM la gestion de son fonds d’investissement responsable et de son fonds actions sur la thématique de l’eau. Quelque 70 gérants ont été analysés au cours du processus de sélection.

L'Agefi