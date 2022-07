Nordea AM recrute une directrice de la distribution en APAC

(NEWSManagers.com) - La société de gestion nordique Nordea Asset Management vient de nommer Anasuya Dhoraisingam directrice de la distribution pour l’Asie Pacifique, à partir de 1er août. Elle sera basée à Singapour. A ce nouveau poste, elle sera chargée de la direction du développement commercial de l’activité wholesale et institutionnelle.

Anasuya Dhoraisingam arrive de PineBridge Investments, où elle était directrice générale pour l’activité singapourienne ainsi que directrice des ventes institutionnelles pour l’Asie du Sud-est depuis 2015. Elle était chargée du développement de la stratégie commerciale ainsi que des relations clients dans cette région. Auparavant elle a travaillé chez Pimco comme directrice du développement commercial institutionnel pour l’Asie du Sud-est ainsi que directrice générale de Pimco Asia. Elle a également été directrice exécutive et co-responsable des syndications de prêts en Asie chez Australia and New Zealand Banking Group Limited. Elle a été responsable pour l’origination, la structuration et la distribution des prêts dans cette région. Elle a occupé plusieurs postes chez DBS, HSBC, Citigroup et ABN Amro à Singapour au sein des marchés régionaux des capitaux d'emprunt et prêts syndiqués.