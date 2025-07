Nordea AM : Marie Fortez nommée responsable commerciale distribution

(AOF) - Nordea Asset Management annonce l'arrivée de Marie Fortez en tant que responsable commerciale distribution au sein de l'équipe Institutionnelle et Distribution à Paris. Elle sera directement rattachée à David Benmussa, directeur exécutif du gestionnaire d'actifs et responsable régional pour la France et le Benelux. Elle travaillera dans le bureau parisien aux côtés de Marc Olivier, responsable du marché français et Karim Denguezli, responsable commercial.

Elle se concentrera sur l'accompagnement des clients distribution en France et à Monaco. Elle mettra à leur disposition l'expertise de NAM sur l'ensemble des grandes classes d'actifs, notamment les actions Climat & Engagement, les stratégies Beta Plus et les obligations sécurisées.

Marie Fortez rejoint NAM après cinq années passées chez Vontobel Asset Management entre 2020 et 2025, où elle occupait le poste de responsable relations clients pour la France, Monaco et la Belgique. Elle a notamment développé la marque, la relation client et les initiatives ESG, en proposant des solutions d'investissement en actions, obligations et stratégies multi-actifs à une clientèle institutionnelle et de distribution.

Avant de rejoindre Vontobel, elle a passé vingt ans chez Allianz Global Investors entre 2000 et 2020, en tant que responsable de la distribution Wholesale pour la France, Monaco et le Luxembourg, où elle a défini et dirigé la stratégie régionale de la société.